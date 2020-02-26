«Искра» наращивает объем производства за счет модернизации

На «Новосибирском механическом заводе «Искра» завершен очередной этап инвестиционной программы модернизации производства. На предприятии запущено в работу новое оборудование для изготовления комплектующих неэлектрических систем инициирования — втулочных замедлителей.

— Для реализации проекта изготовления капсюлей-детонаторов с втулочным замедлителем завод приобрел комплекс оборудования, инструменты и технологические ноу-хау для изготовления гильз и втулок замедлителя из алюминиевой проволоки. Вместо прессов, предназначенных для изготовления гильз и колпачков из ленты, приобретено оборудование для изготовления гильз и втулок из проволоки, — сообщает пресс-служба предприятия. — Это позволило значительно уменьшить количество отходов при производстве гильз и колпачков замедлителей — до 16% и 1% соответственно. Кроме того, существенно сократилось количество технологических операций.

Пусконаладочные работы по установке оборудования, а также приемочные испытания ротационной установки по снаряжению элементов замедлителей завершились в 2019 году.

— Новая ротационная установка номинальной производительностью 9 тысяч штук изделий в час позволяет предприятию значительно увеличить объем производства капсюлей-детонаторов, являющихся комплектующими неэлектрической системы инициирования «ИСКРА», — уточнили в пресс-службе завода. — Это третья ротационная установка, установленная на предприятии. Она отличается новейшим интерфейсом управления и повышенным классом безопасности. По итогам 2019 года продажи капсюлей-детонаторов как отдельного вида продукции показали рост на 88%.

Внедрение технологий изготовления гильз и втулок замедлителя из алюминиевой проволоки и запуск комплекса оборудования позволили полностью обеспечить выпуск устройств «ИСКРА» с втулочными замедлителями. Проведенная модернизация снизила долю ручного труда через автоматизацию процесса, а также процент брака при выпуске продукции. Также она позволила улучшить условия труда и повысить производительность.

АО «Новосибирский механический завод «Искра» — российское предприятие, занимающее лидирующие позиции в сфере производства промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Входит в состав Госкорпорации «Ростех».

Фото предоставлено АО «Новосибирский механический завод «Искра»