«Метод CJM — полезное путешествие клиентского опыта»

Эксперты вместе с участниками обсудят применение метода CJM (Customer Journey Map) в маркетинге и бизнес-коммуникациях.
Customer Journey Map переводится как «карта путешествия клиента». Другими словами, CJM — это визуализированный опыт коммуникации клиента с компанией, отображающий его путь к продукту. С помощью метода компания может определить проблемы в коммуникации и оказании сервисных услуг заказчику, повысить его лояльность и, как следствие, увеличить продажи.
Обсудим с экспертами КГ «Управленческая практика»:
На примере кейса разберем, как использовать инструмент в работе.
Маркетологам (создателям продукта, рекламистам, аналитикам), специалистам по клиентскому сервису (рынки B2B и B2C), сотрудникам коммерческих служб, НR-менеджерам (с помощью метода CJM можно делать карты сотрудников).
Ирина Кожемякина
Эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель директора по развитию ООО «Медицинский центр НГМА».
Более 20 лет опыта в маркетинге и управлении. Консультирует по основным аспектам маркетинговой деятельности: продукты, продвижение, ценообразование, каналы продаж, процессы, сотрудники, физическое окружение. Специализируется на проектах по внедрению клиентского сервиса.
Роман Казанцев
Управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.
Олег Руденко
Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.
Михаил Пясковский
Эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.
Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.
Клуб управленческой практики — это дискуссионная площадка по вопросам организационного развития бизнеса для собственников и руководителей любого уровня. Он объединяет тех, кто стремится обогатить свой управленческий опыт, а также получить новые знания и навыки для совершенствования управленческой практики.
Ждем вас 11 марта 2020 года в 18:30 (Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15).
Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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