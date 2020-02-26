«Метод CJM — полезное путешествие клиентского опыта»

Эксперты вместе с участниками обсудят применение метода CJM (Customer Journey Map) в маркетинге и бизнес-коммуникациях.

Что такое CJM?

Customer Journey Map переводится как «карта путешествия клиента». Другими словами, CJM — это визуализированный опыт коммуникации клиента с компанией, отображающий его путь к продукту. С помощью метода компания может определить проблемы в коммуникации и оказании сервисных услуг заказчику, повысить его лояльность и, как следствие, увеличить продажи.

Что будет на Клубе?

Обсудим с экспертами КГ «Управленческая практика»:

чем хорош метод CJM,

как его использовать и что для этого необходимо,

в чём отличие CJM от воронки продаж,

как построить карту путешествий клиента (основные шаги),

почему клиенты «ведут себя не так»,

страхи и барьеры на пути покупателя,

где ваши «точки роста» и как можно совершенствовать продажи и сервис.

На примере кейса разберем, как использовать инструмент в работе.

Кому будет полезна встреча?

Маркетологам (создателям продукта, рекламистам, аналитикам), специалистам по клиентскому сервису (рынки B2B и B2C), сотрудникам коммерческих служб, НR-менеджерам (с помощью метода CJM можно делать карты сотрудников).

Модератор и спикер

Ирина Кожемякина

Эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель директора по развитию ООО «Медицинский центр НГМА».

Более 20 лет опыта в маркетинге и управлении. Консультирует по основным аспектам маркетинговой деятельности: продукты, продвижение, ценообразование, каналы продаж, процессы, сотрудники, физическое окружение. Специализируется на проектах по внедрению клиентского сервиса.

Эксперты

Роман Казанцев

Управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.

Олег Руденко

Консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.

Михаил Пясковский

Эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.

Клуб управленческой практики — это дискуссионная площадка по вопросам организационного развития бизнеса для собственников и руководителей любого уровня. Он объединяет тех, кто стремится обогатить свой управленческий опыт, а также получить новые знания и навыки для совершенствования управленческой практики.

Ждем вас 11 марта 2020 года в 18:30 (Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15).

Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами