Kia включила Россию в планы продаж на 2025 год

Корейский автопроизводитель Kia обновил свою стратегию продаж на 2025 год и включил в неё российский рынок. Согласно сообщению агентства Yonhap, до конца года компания планирует реализовать в России 50 тысяч автомобилей.

В течение года компания планирует реализовать 1,11 миллиона автомобилей в Северной Америке, 774 тысячи — в Европе, 580 тысяч — в Южной Корее и 400 тысяч — в Индии.

В публикации говорится, что Hyundai Motor Group рассматривает возможность вернуться на российский рынок, учитывая улучшение отношений между Россией и США.

Выход корейской компании на российский рынок, как ожидается, станет значительным шагом к диверсификации в условиях растущей глобальной неопределённости. По данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности, в 2021 году Kia и Hyundai реализовали в России 354 тысячи автомобилей, заняв первое место по доле рынка (23,3%).

Ранее отмечалось, что в 2025 году на российском рынке вновь появится корейский автомобильный бренд SsangYong. Компания будет представлена под брендом KGM (KG Mobility). Компания намерена реализовать в России 20 тысяч автомобилей и создать производственные мощности для их сборки, сообщал генеральный директор дистрибьютора в ходе встречи в Москве в середине февраля. KGM планирует поставлять на российский рынок четыре модели кроссоверов.

Ранее редакция сообщала о том, что Hawtai ликвидирует юридическое лицо в России. На рынке РФ были представлены два кроссовера под брендом HTM.