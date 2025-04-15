Шесть цистерн бензина забрали у нелегального торговца в Новосибирске

Специалисты городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, совместно с полицией, обнаружили и ликвидировали нелегальную точку по продаже горюче-смазочных материалов.

Она находилась в металлическом гараже на улице Бродского, который был переоборудован под склад. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

― На незаконно торгующего гражданина составлен протокол по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах, ― рассказали в мэрии Новосибирска.

Пришедшие с проверкой специалисты изъяли у владельца гаража шесть бочек с бензином, общий объём которых превышал 1000 литров.

В мэрии подчеркнули, что продолжают работу по пресечению несанкционированной торговли ГСМ в Новосибирск.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегального торговца бензином осудили в Новосибирске. Нарушитель сбил полицейского, когда пытался скрыться от проверки.