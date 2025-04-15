Шесть цистерн бензина забрали у нелегального торговца в Новосибирске

Специалисты городского департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, совместно с полицией, обнаружили и ликвидировали нелегальную точку по продаже горюче-смазочных материалов.
Она находилась в металлическом гараже на улице Бродского, который был переоборудован под склад. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.
― На незаконно торгующего гражданина составлен протокол по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах, ― рассказали в мэрии Новосибирска.
Пришедшие с проверкой специалисты изъяли у владельца гаража шесть бочек с бензином, общий объём которых превышал 1000 литров.
В мэрии подчеркнули, что продолжают работу по пресечению несанкционированной торговли ГСМ в Новосибирск.
Ранее редакция сообщала о том, что нелегального торговца бензином осудили в Новосибирске. Нарушитель сбил полицейского, когда пытался скрыться от проверки.
Источник фото: Телеграм-канал Мэрии Новосибирск
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