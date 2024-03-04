Рекламодателям

«Кидался яблоками»: авиадебошира сняли с рейса после того, как он ударил пилота S7 в Сибири

  • 04/03/2024, 13:05
Автор:
«Кидался яблоками»: авиадебошира сняли с рейса после того, как он ударил пилота S7 в Сибири
За пьяный перформанс хулигану грозит уголовная статья.

В Томском аэропорту транспортные полицейские сняли с рейса пьяного пассажира, который вел себя неадекватно на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву. Мужчина вел себя агрессивно как по отношению к пассажирам, так и к сотрудникам авиакомпании.

— Пьяный зашел на борт, начал кидаться яблоками. Я у него спросил, как он себя чувствует и не будет ли у нас с ним проблем. Он сказал, что проблем не будет. Потом ко мне зашел бортпроводник и сказал, что на него жалуются пассажиры, он к ним цепляется, — рассказал представитель S7.

Последней каплей стало нападение буйного пассажира на сотрудника авиакомпании — хулиган ударил пилота в лицо.

О неадекватном мужчине тут же сообщили полицейским. Правоохранители сняли дебошира с рейса и доставили в линейный отдел, где составили на него административный протокол за мелкое хулиганство.

— Также решается вопрос о возбуждении в отношении 29-летнего задержанного уголовного дела по статье «Хулиганство», — пояснили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за сильного тумана три самолета не смогли сесть в новосибирском Толмачево.

Фото, видео: пресс-служба транспортной полиции Сибири.

1 107

Рубрики : Происшествия Транспорт

Регионы: Томская область Сибирь Москва

Теги : хулиганство транспортная полиция авиадебошир


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

6 участников СВО стали предпринимателями в Новосибирске
29/02/24 13:54
Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47
Новосибирские друзья детства случайно встретились на СВО в Авдеевке
25/02/24 10:13

Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь

Торговая сеть «Жизньмарт» расширяет присутствие в округе и ищет новых партнеров.
Читать далее >>

«Спецавтохозяйство» и муниципальные аптеки хочет акционировать мэрия Новосибирска

Всего на рассмотрение горсовета вынесено акционирование в 2024 году 5 муниципальных предприятий.
Читать далее >>

Управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции

Он будет вынужден обжаловать решение суда первой инстанции, считает эксперт.
Читать далее >>

Еще одну баню планируют отдать в концессию в Новосибирске

С инициативой в мэрию обратился инвестор, который с 2006 года увеличивает количество банных объектов в своем портфеле.
Читать далее >>

Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году

Сейчас на объекте работает около 500 человек.
Читать далее >>

За месяц резко выросли цены на торговую недвижимость в Новосибирске

Ставки аренды удалось поднять только по торговым площадкам, расположенным на 1-3 этажах.
Читать далее >>

Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

А также программу выплаты маткапитала.
Читать далее >>

В Новосибирске модернизируют 20 трамваев за 900 млн рублей

Все вагоны должны быть оборудованы кондиционерами, навигационной системой ГЛОНАС и видеокамерами.
Читать далее >>

Завод по переработке молока запустят в марте под Новосибирском

Объем инвестиций в проект — 1,2 млрд рублей.
Читать далее >>

Комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска определила председателя

С 1 марта комиссия начнет прием документов от кандидатов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Анастасия Горбулицкая: Мы уже столкнулись с противостоянием людей и машин

Анастасия Горбулицкая: Мы уже столкнулись с противостоянием людей и машин

На «Новосибирском заводе светодиодной продукции» дело доходило до прямого саботажа с выводом из строя оборудования и срывом графиков работы.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Воспитатель из Тогучина подарил Андрею Малахову куклу-семиручку
4/03/24 14:46
Общество
«За два месяца накопилось 4 тысячи»: у матери отобрали детей из-за долга за электричество под Новосибирском
4/03/24 14:20
Общество
Уникальные снимки ресторана-призрака из СССР обнаружили в Новосибирске
4/03/24 14:08
Город История Общество
«Кидался яблоками»: авиадебошира сняли с рейса после того, как он ударил пилота S7 в Сибири
4/03/24 13:05
Происшествия Транспорт
Рейс из Новосибирска в Норильск задерживают на 7,5 часов
4/03/24 12:58
Происшествия
«Принадлежишь только мне»: мигранта приговорили к 15,5 годам за убийство 17-летней девушки в Новосибирске
4/03/24 12:46
Общество Право&Порядок
В топ-10 регионов по количеству квалифицированных инвесторов входит Новосибирская область
4/03/24 12:38
Инвестиции Рынки
«Приступаем прямо сейчас»: губернатор НСО поручил включиться в реализацию Послания Президента
4/03/24 12:29
Общество
«Стал ближе к своей мечте»: на МКС улетел еще один сибирский космонавт
4/03/24 12:03
Общество
ФК «Новосибирск» провел первый матч в дивизионе «Золото».
4/03/24 11:45
Спорт
ФСБ перекрыла канал незаконной миграции в Новосибирске
4/03/24 11:07
Право&Порядок
Врачи спасают двух школьниц под Новосибирском, которые на плюшке врезались в дерево
4/03/24 10:58
Происшествия
Водителя сбила машина пока он менял колесо в Новосибирске
4/03/24 10:51
Происшествия
Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь
4/03/24 10:40
Бизнес
Дополнительные федеральные деньги на школы и расселение жилья получит НСО
4/03/24 10:32
Власть Недвижимость
Теплая и снежная погода установится в Новосибирске с 4 марта
4/03/24 10:22
Общество
Самый умный школьник из Новосибирска выиграл международную олимпиаду по математике
3/03/24 22:04
Общество
Автобус и 4 машины столкнулись в Новосибирске: есть пострадавшие
3/03/24 21:50
Происшествия
«Сан Саныч у нас золотой»: пенсионер на собственные деньги ремонтирует сельский ДК под Новосибирском
3/03/24 18:00
Общество
Сибиряк поймал на удочку гигантскую щуку весом в 10 кг
3/03/24 17:00
Общество
Популярное
В мире фастфуда можно найти блюда, которые не наносят вреда здоровью
4/03/24 14:18
С 1 марта начали действовать новые ограничения по ипотеке
4/03/24 11:09
В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума
4/03/24 9:52
С 1 марта вступил в силу запрет на рекламу VPN-сервисов: что это значит
1/03/24 13:39
Прогноз магнитных бурь на март 2024: советы для метеозависимых
1/03/24 12:26
Лунный календарь комнатного цветовода на март 2024
1/03/24 10:13
Новости компаний
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15
АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области
1/03/24 9:00
Сибиряки увеличили суммы вкладов
29/02/24 16:33
Сотрудники Сбера в Сибири отправили 100 тонн мусора в переработку
29/02/24 13:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска