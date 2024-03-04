«Кидался яблоками»: авиадебошира сняли с рейса после того, как он ударил пилота S7 в Сибири

В Томском аэропорту транспортные полицейские сняли с рейса пьяного пассажира, который вел себя неадекватно на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву. Мужчина вел себя агрессивно как по отношению к пассажирам, так и к сотрудникам авиакомпании.
— Пьяный зашел на борт, начал кидаться яблоками. Я у него спросил, как он себя чувствует и не будет ли у нас с ним проблем. Он сказал, что проблем не будет. Потом ко мне зашел бортпроводник и сказал, что на него жалуются пассажиры, он к ним цепляется, — рассказал представитель S7.
Последней каплей стало нападение буйного пассажира на сотрудника авиакомпании — хулиган ударил пилота в лицо.
О неадекватном мужчине тут же сообщили полицейским. Правоохранители сняли дебошира с рейса и доставили в линейный отдел, где составили на него административный протокол за мелкое хулиганство.
— Также решается вопрос о возбуждении в отношении 29-летнего задержанного уголовного дела по статье «Хулиганство», — пояснили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за сильного тумана три самолета не смогли сесть в новосибирском Толмачево.
Фото, видео: пресс-служба транспортной полиции Сибири.
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