Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска

Три самолета не смогли сесть в новосибирском Толмачево утром 26 февраля. Причиной стал сильный туман над городом.
— Рейсы из Сургута (авиакомпания «ЮТэйр»), Иркутска (S7) и Москвы («Смартавиа») были перенаправлены на запасной аэродром в Барнаул, — пояснили в аэропорту.
Из-за тумана также задерживается вылет рейсов из Новосибирска в Иркутск, Братск, Норильск и в Москву.
Ранее редакция сообщала о том, что самолет компании «Алроса» с 171 пассажиром, вылетевший рейсом «Новосибирск-Нерюнгри», вернулся в Толмачево из-за постороннего шума в кабине пилотов.
Фото: Ольга Кирсанова.
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