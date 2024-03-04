Рейс из Новосибирска в Норильск задерживают на 7,5 часов

Сегодня, 4 марта, в Новосибирске почти на восемь часов задержали рейс до Норильска.\
Рейс компании NordStar был задержан из-за погодных условий в Норильске. Актуальное время вылета — 12:05 минут вместо 04:30.
На данный момент идет регистрация на рейс.
В пресс-службе «Толмачево» отметили, что в столице Сибири незначительная метель, но она не мешает авиасообщению. Все авиарейсы отправляются вовремя.
Напомним, что месяц назад была похожая ситуация. Из-за плохой погоды жители Новосибирска не смогли улететь из Норильска.
Ранее редакция сообщала о том, что три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска.
Фото: Freepik — freepik
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