Рейс из Новосибирска в Норильск задерживают на 7,5 часов

Сегодня, 4 марта, в Новосибирске почти на восемь часов задержали рейс до Норильска.\

Рейс компании NordStar был задержан из-за погодных условий в Норильске. Актуальное время вылета — 12:05 минут вместо 04:30.

На данный момент идет регистрация на рейс.

В пресс-службе «Толмачево» отметили, что в столице Сибири незначительная метель, но она не мешает авиасообщению. Все авиарейсы отправляются вовремя.

Напомним, что месяц назад была похожая ситуация. Из-за плохой погоды жители Новосибирска не смогли улететь из Норильска.

Ранее редакция сообщала о том, что три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска.