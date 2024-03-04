Уникальные снимки ресторана-призрака из СССР обнаружили в Новосибирске

В Новосибирске обнаружили архивные снимки ресторана «России», популярного в 60-е годы. Фотографии, сделанные незадолго до сноса, нашел главный архитектор города Игорь Поповский.

— В 90-е годы мне предлагали сделать проект реконструкции здания. О каком именно объекте говорил заказчик, я даже не знал, потому что дальше фотографий от него дело не пошло. Знал лишь, что здание находилось внутри левобережного соцгорода, в квартале улиц Станиславского, Котовского и Пархоменко, — рассказал VN.ru Игорь Поповский.

По словам собеседника, ресторан почти не сохранился в городских фотоархивах. Были несколько снимков, на котором отмечают юбилеи и свадьбы. А эти фото он нашел в своем архиве — они были сделаны для работы.

Легендарный ресторан «Россия» узнал на фотографии новосибирский художник Владимир Авдеев. Огромное здание стояло в сквере Гагарина на улице Дружбы. Сейчас на этом месте возвышается жилая высотка.

Из архивной заметки газеты «Вечерний Новосибирск», «Россию» открыли в 1962 году. Здесь было несколько залов, работал кафетерий и цех по приготовления полуфабрикатов. Самый большой банкетный зал мог за раз принять 200 гостей.

Новосибирцы более зрелого возраста помнят, что в ресторане часто отмечали свадьбы и юбилеи, играл оркестр.

По словам Игоря Поповского, легендарное заведение был построено в неповторимом для Новосибирска стиле.

А Владимир Авдеев отметил, что в сквере у «России» стояло множество статуй. Кроме спортсменов и пионеров, здесь были скульптуры животных. Например, скульптура лошади в натуральную величину завораживала и привлекала посетителей. Почти каждый подвыпивший гость норовил взобраться на нее.