Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

Мэрия Новосибирска и кикшеринговая компания «Вуш», специализирующейся на прокате электронных средств передвижения (самокатов), заключили рамочное соглашение, в рамках которого сторонам предстоит проработать проект создания сети велодорожек в Академгородке. Такое решение было озвучено по итогам встречи мэра Новосибирска Анатолия Локтя, одного из собственников компании Сергея Лаврентьева и руководителей профильных подразделений руководства муниципалитета.

— В прошлом году мы изучили программу «Умный город», а на днях посетили Академгородок, посмотрели его инфраструктуру, — рассказывает Сергей Лаврентьев. — Мы специализируемся на транспорте нового поколения, который заменит такси, кошеринг и, возможно, даже общественный транспорт.

Представители компании отмечают, что перспективу развития нового транспорта будущего Новосибирск встретил позитивно, и в Советстком районе — наиболее активные его пользователи: студенты, аспиранты и молодые сотрудники институтов. В мэрии добавляют, что предпосылки для создания соответствующей инфраструктуры в Академгородке существуют уже на протяжении довольно длительного времени.

— В Верхней зоне Академгородка изначально закладывалась структура велодорожек, — рассказывает мэр Анатолий Локоть. — Но затем внимание к ней ослабло. Сейчас мы намерены восстановить прогулочную зону, используя возможности частного инвестора.

Сумму инвестиций в проект в компании «Вуш» пока не называют, окончательно с объёмом вложений инвестор определится, когда станет известен точный километраж проекта.

— Тогда уже определимся, сможем ли мы финансировать сами или будем привлекать других инвесторов, — говорит Сергей Лаврентьев.

По информации компании «Вуш», с помощью её сервиса в 2021 году новосибирцы совершили порядка 1,5 млн поездок, из которых 250 тыс — в Академгородке. Также, как отмечают представители компании, её сервис горожане активно используют в центральной части Новосибирска для поездок от станций метро и пересадочных узлов до офисов и обратно. Всего в городе «Вуш» предоставляет в аренду 1,5 тыс единиц техники. Параллельно в Новосибирске работает ещё одна кикшеринговая компания — «Юрент».

Напомним, что ранее кикшеринговые компании подписали с мэрией соглашение, устанавливающие ограничения скоростного режима в зависимости от зоны поездки, места разрешения и запрета стоянок электронных транспортных средств.