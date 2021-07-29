Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска снесут по решению суда

Седьмой арбитражный апелляционный суд 29 июля вынес решение об удовлетворении иска о сносе здания Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска. Информация о решении опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Напомним, в 2007 году в Первомайском сквере построили трехэтажный павильон. Его площадь около 1000 квадратов, где размещены ресторан «Перчини» и Park Cafe. Спустя 13 лет мэрия Новосибирска посчитала, что здание является самостроем.

Мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» о сносе Park Café в ноябре 2020 года. Муниципалитет отмечал, что компания использует часть участка по договору аренды, который истекал в конце года.

В результате департамент земельных отношений потребовал от ООО «Антрацит» снести самовольно построенное здание своими силами. В марте 2021 года Арбитражный суд НСО отказал мэрии в ее требованиях, разрешив владельцу здания проводить со зданием любые сделки.