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Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска снесут по решению суда

  • 29/07/2021, 17:30
Автор:
Новости Новосибирска
По мнению властей, павильон площадью почти 1000 кв.м. построен самовольно.

Седьмой арбитражный апелляционный суд 29 июля вынес решение об удовлетворении иска о сносе здания Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска. Информация о решении опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Напомним, в 2007 году в Первомайском сквере построили трехэтажный павильон. Его площадь около 1000 квадратов, где размещены ресторан «Перчини» и Park Cafe. Спустя 13 лет мэрия Новосибирска посчитала, что здание является самостроем.

Мэрия Новосибирска подала иск в Арбитражный суд к ООО «Антрацит» о сносе Park Café в ноябре 2020 года. Муниципалитет отмечал, что компания использует часть участка по договору аренды, который истекал в конце года.

В результате департамент земельных отношений потребовал от ООО «Антрацит» снести самовольно построенное здание своими силами. В марте 2021 года Арбитражный суд НСО отказал мэрии в ее требованиях, разрешив владельцу здания проводить со зданием любые сделки.

Фото Марии Садыковой

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Рубрики : Экономика Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Первомайский сквер благоустройство парка Park Cafe


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