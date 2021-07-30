Налоговики снова пытаются банкротить НЭВЗ-Керамикс

Арбитражный суд Новосибирской области оставил без движения заявление ФНС по Зальцовскому району Новосибирска, в котором налоговики требуют признать банкротом АО «НЭВЗ-Керамикс». Сумма исковых требований составила 36 млн руб. Поводом для отказа послужили нарушения процессуальных норм при подаче иска. Об этом сообщается на сайте областного арбитражного суда.

— К заявлению не приложены уведомления о вручении или другие документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий заявления и приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, — говорится в определении за подписью судьи Романа Степаненко. — К заявлению не приложены доказательства, подтверждающие наличие у должника имущества, за счёт которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве или вероятность обнаружения такого имущества.

Ещё одним нарушением, на что суд обращает внимание налоговиков стало отсутствие с их стороны документов, подтверждающих необходимость удовлетворения заявления и признания предприятия банкротом.

— Не приложены налоговые декларации, доказательства направления требований и решений в адрес налогоплательщика, постановлений о возбуждении исполнительных производств, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату с расшифровкой основных средств, справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням, штрафам, — говорится в определении суда далее.

Напомним, что это уже не первая попытка заельцовских налоговиков обанкротить предприятие. До этого иск о признании предприятия банкротом районная ФНС подавала летом 2019 года, на тот момент заявленная в иске сумма составляла 49,9 млн. руб.

При этом стоит отметить, что ситуация на предприятии последние годы, мягко говоря, далека от идеальной. Осенью 2019 года, по данным Новосибирскстата АО «НЭВЗ — Керамикс» вошёл в число новосибирских предприятий, накопивших наибольший объём задолженности по заработной плате. По данным статистиков, здесь, как и на других предприятиях данной группы (ООО «Посевнинский завод спецтехники», ЗАО «Ордынская МТС», АО «Байкальская строительная компания», весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств. В марте 2020 года «НЭВЗ-Керамикс» попал в поле зрения прокуратуры Новосибирской области с задолженностью по зарплате в пределах 5 млн руб., на погашение которой, как сообщали в ведомстве, руководство предприятия в тот момент изыскивало средства самостоятельно. На минувшей неделе «НЭВЗ союз» и Роснано (учредители «НЭВЗ Керамики») заключили мировое соглашение по урегулированию взаимных претензий к «НЭВЗ Керамики»заключила. В рамках соглашения компания должна выплатить учредителям 840 млн рублей до 2028 года.