Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

«Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals “The Тёлки”, “Надвое”, “Чернобыль”, “Стая” и “Аврора” вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции», — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Топ-25 фильмов

«Непослушник» (12+). «Небо» (12+). «Дикая» (16+). «Булки» (16+). «Батя» (16+). «Родители строгого режима» (12+). «Наемник» (18+). «Бабки» (16+). «Дюна» (12+). «После» (16+). «Решала: Брат» (18+). «Человек-паук: Возвращение домой» (16+). «Холодное золото» (16+). «Флешбэк» (18+). «Солнцепек» (18+). «Добро пожаловать в семью» (16+). «Черный ящик» (12+). « Крылья над Берлином» (12+). «Зема-3. Новогодний замес» (18+). «Ряд 19» (16+). «Лето 1941 года» (16+). «Джуманджи: Новый уровень» (12+). «Игра теней» (16+). «Летчик» (12+). «Чемпион мира» (18+).

В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана — «Лето 1941 года» (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).

Топ-25 сериалов

«The Тёлки» (18+). «Постучись в мою дверь» (18+). «Надвое» (18+). «Чернобыль» (2022, 18+). «Трудные подростки» (18+). «Русалки» (16+). «Киллер» (18+). «Стая» (18+). «Аврора» (18+). «СМЕРШ. Продолжение» (18+). «Ветреный» (18+). «И снова здравствуйте!» (18+). «Ваша честь» (18+). «Порт» (16+). «Дом Дракона» (18+). «Дылды» (18+). «Тетя Марта» (16+). «Зёма» (18+). «Черная любовь» (18+). «Нулевой пациент» (18+). «История девятихвостого лиса» (18+). «Нулевые» (18+). «Кухня» (18+). «Последний аксель» (18+). «Шифр» (16+).

В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории «драмы» (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют «мелодрамы», «детективы» и «комедии». За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки» (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), «Надвое» (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и «Чернобыль» (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — «Нулевые». Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.

Топ-15 детского контента

«Три кота и море приключений» (0+). «Артек. Большое путешествие» (6+). «Мой папа — вождь» (6+). «Барбоскины Team» (0+). «Босс-молокосос 2» (6+). «Кощей — похититель невест» (6+). «Смешарики. Начало» (0+). «Волк и лев» (6+). «Финник» (6+). «Мальчик-дельфин» (6+). «Королевский корги» (6+). «Мы — монстры 2» (6+). «Зверопой 2» (6+). «Красная шапочка» (12+). «Пес-самурай и город кошек» (6+).

Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм «Три кота и море приключений» — на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом, итоги 2022 года подтверждают, что Wink — семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Ростелеком