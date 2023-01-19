За неправильное обращение с навозом придется заплатить немалый штраф

Комитет Госдумы одобрил инициативу введения штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале. Отмечается, что размер штрафов будет немалый и составит от 30 до 450 тыс. рублей.

В агентстве уточняют, что законопроект о навозе уже рассматривали в Государственной Думе в прошлом году. Тогда парламентарии поддержали его в первом чтении.

По словам одного из авторов проекта — депутата от КПРФ Владимира Кашина, он работал агрономом и всегда владел информацией о количестве отходов, в связи с чем и напомнил о том, как важно вести учет навоза. Вместе с тем Кашин призвал коллег не бюрократизировать этот процесс.

— Если ты не будешь знать, сколько у тебя органики, ее развезут завтра по коридорам, садовым участкам, — говорил Кашин.

Ранее редакция сообщала, что с 11 января разрешено штрафовать водителей за выброшенный из машины в неположенном месте мусор.

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