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Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири

  • 18/01/2023, 18:30
Автор:
Инвестиции в туризм
За год институт развития планирует добавить в портфель еще 15-25 проектов.

В поиске проектов для инвестиций

— Сейчас мы реализуем 75 проектов — 300 объектов туристической инфраструктуры в 45 регионах России. Расчетный объем привлекаемых в них инвестиций — 492 млрд рублей. К 2030 году планируется создать более 25 тысяч новых номеров и свыше 23 тысяч рабочих мест. В этом году планируем набрать еще 15-25, и после этого наша копилка закончится. У нас в портфеле будут более 90 проектов, и мы сосредоточимся на их развитии, — сообщил на встрече с новосибирскими предпринимателями директор департамента по взаимодействию с инвесторами АО «Корпорация Туризм.РФ» Михаил Вагайцев.

В конце 2021 года 6 инвестиционных проектов Иркутской области попали в список тех, которые докапитализирует корпорация «Туризм РФ».

кластер Обские парки

В кластер «Обские парки» планируют инвестировать 11 млрд рублей

В Новосибирской области корпорация планирует реализовать инвестиционный проект по созданию туристского кластера «Обские парки». Соглашение об этом было подписано в 2022 году в рамках Петербургского международного экономического форума. О том, какие частные инвесторы будут привлечены в этот проект пока неизвестно, сумма инвестиций — 11 млрд рублей.

В правительстве Алтайского края в конце прошлого года была рассмотрена предварительная концепция развития туристической территории «Белокуриха горная». На земельном участке площадью 53,4 га планируется построить 6 объектов с номерным фондом более 1000 номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. Расчетный объем инвестиций в проект — более 21 млрд рублей.

В Кузбассе примерно в это же время прошло совещание, посвященное началу реализации комплексного туристического проекта «Новый Шерегеш». В региональном правительстве на этой неделе уточнили, что в создание новых объектов туристической инфраструктуры в Шерегеше в ближайшие годы будут вложены свыше 150 млрд рублей. Инвестиционные соглашения с застройщиками, в числе которых несколько крупных международных сетей отелей, подписаны.

Корпорация также подписала дополнительные соглашения с Иркутской областью, Алтайским краем и Кемеровской областью. Они предполагают разработку мастер-планов туристических территорий «Иркутск-Тальцы», «Ольхон», «Байкальск-Выдрино», «Белокуриха горная» и спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Условия финансирования

Впрочем, интерес к финансированию со стороны корпорации проявляют и другие предприниматели. Ключевым вопросом является условие привлечения финансирования.

Как пояснил Михаил Вагайцев, профильный институт развития заходит живыми деньгами в миноритарную зону проекта. То есть совместно с инвестором для реализации проекта создается новая компания, где 51% принадлежит инвестору, а 49% — корпорации. Само финансирование может предоставляться в виде 3 мер поддержки.

  • «Туризм.РФ» вкладывает 30% деньгами, разделяя риски с партнером.
  • 70% необходимых средств привлекаются в кредитной организации в рамках постановления правительства РФ №141 под -3-5% годовых.

— Если турпроект подразумевает строительство гостиницы от 120 номеров или площадью от 5 тысяч кв. м, то государство готово субсидировать банкам ставку, чтобы инвестор получал кредит под 3-5% годовых, — поясняет Вагайцев

  • Третья мера поддержки — инвестиции в инфраструктуру в рамках 218 постановления Минстроя РФ. В данной ситуации ведомство либо выделяет региону целевые субсидии на обеспечение строительства инфраструктуры (дороги, газа, воды, электричества), либо инвесторы оплачивают техусловия, и Минстрой в течение года возмещает им эти расходы.

— Это резко улучшает экономику проекта, так как инвесторам нужно будет потратиться только на инфраструктуру на площадке. Но лимиты по этой мере господдержке почти выбраны, — предупредил предпринимателей Вагайцев.

При этом он отметил, что в течение 3-5 лет с момента запуска корпорация планирует выходить из проектов, продавая долю собственникам. Либо, если они по каким-то причинам не могут ее выкупить, то выставлять ее на продажу на рынок.

— При этом нам крайне важно, чтобы инвестор понимал, как будут окупаться вложенные им средства, и представлял четкую финансовую модель проекта, — предупредил Вагайцев. — Вложения инвестора в проект по факту могут составлять 10-15%, причем часть из них он может закрыть имущественным взносом — землей, где будет расположен проект, если она находится в его собственности.

Оценка рисков

Михаил Вагайцев также ответил на вопросы предпринимателей, заинтересованных в развитии турпроектов. В частности, пояснил, что на глэпминг финансирование с помощью корпорации получить невозможно, так как это времянки, которые банк не прокредитует, но инвестор может построить гостиницу — и уже потом развивать направление глэпмингов.

По просьбе предпринимателей он также дал резюме о перспективности турпроектов, опираясь на опыт корпорации.

— Наша практика показывает, что сумма инвестиций в проект гостиницы 3 звезды на 120 номеров составляет не менее 800 млн рублей. Если к нему пристраивается курорт, то расходы умножаются на два. Городской отель — около 1-1,5 млрд, — перечисляет Михаил Вагайцев. — Мы очень верим в санатории с медуслугами. Так как их финансовая модель хорошо окупаема. При средней стоимости номера в гостинице 4-5 тысяч рублей в сутки в санатории с медуслугами — от 15 тысяч рублей. То есть медуслуги сильно увеличивают доходность проекта и уменьшают строк вложений. Сейчас в санаториях заполняемость составляет 90% и более.

К сложным проектам эксперт отнес горнолыжные комплексы. Отметив, что без участия власти их реализовать сложно, так как трасса и канатная дорога — неокупаемая история. В подобных проектах их строительство часто берет на себя регион. Например, в Шерегеше и инвесторы строят гостиницы. Но тут важно, чтобы средний турпоток по году составлял от 60%. В межсезонье это обеспечить очень сложно.

Кстати, Вагайцев отметил, что корпорация готова работать с инвесторами и регионами в рамках механизма масштабного инвестиционного проекта (МИП).

— Мы планировали реализовать проект детского лагеря, но споткнулись о вопрос с земельным участком. По финмодели его нужно строить не далее 20 км от города, но нам не дают в этой локации землю. В районе Нового поселка мы просто не сможем привлечь нужный персонал, — пояснила руководитель ООО «Детский оздоровительный лагерь «Синяя птица», директор ресурсного центра педагогического менеджмента и маркетинга «B2CAMP» Алла Байкалова. — И это при том, что расходы на создание детского лагеря изначально больше, чем гостиницы или санатория.

Михаил Вагайцев пояснил, что если финмодель корпорацию устроит, то она может помочь решить вопрос с землей в регионе, но предупредил, что пока не видел ни одного окупаемого подобного проекта.

— Мы консультировались с Минпросвещения: по их расчетам такой лагерь должен работать круглогодично и принимать в смену 300-500 человек. Как только нам удастся разработать доходную модель, такие проекты в портфеле появятся. Интерес к ним со стороны инвесторов есть, — добавил он.

Новосибирские предприниматели также поинтересовались доходностью гостиниц-бутиков.

— У нас есть проект бутика-отеля в Москве. Но инвестор построил над ним еще 7 этажей апартаментов и за счет них окупает вложения. А бутик на 50 номеров — это его игрушка, — констатировал эксперт.

АО «Корпорация Туризм.РФ» создано в конце 2020 года по поручению премьер-министра Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Единственный собственник — Росимущество. К 2030 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России должны быть реализованы 200 проектов, созданы более 38 тысяч номеров. До 2024 года «Корпорация Туризм.РФ» также должна подготовить 10 мастер-планов комплексного развития туристических территорий. Правительство ставит задачу к 2030 году увеличить внутренний туристический поток до 140 млн турпоездок в год.

 

Ранее редакция рассказывала о масштабном турпроект «Заповедный лес», который инвесторы предлагали реализовать в Новосибирске. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : развитие туризма Инвестиции в туризм


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