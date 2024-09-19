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Кинопремьера о жизни Софи Лорен, приуроченная к ее юбилею, состоится в Новосибирске

  • 19/09/2024, 18:26
Кинопремьера о жизни Софи Лорен, приуроченная к ее юбилею, состоится в Новосибирске
Величайшей актрисе 90 лет.

В Новосибирске день рождения Софи Лорен отметят в Центре культуры и отдыха «Победа» демонстрацией премьеры фильма «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!». До начала сеанса перед гостями со вступительным словом выступит директор Итальянского центра культуры Сильвия Мандруццато. Кроме того, зрителям представят одно из знаменитых колье актрисы.

Картина «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!» основана на необычных кадрах из домашнего архива звезды. Также в ленте можно будет увидеть интервью, которые к юбилею кинодивы были подготовлены киностудией Cinecittà.

Документальная история – это уникальная возможность заново познакомиться с легендой Золотого века кино и увидеть ее такой, какой ее знали лишь самые близкие люди.

Трудное детство актрисы, начальные шаги в карьере, запретная связь с продюсером Карло Понти, влюбленность в Кэри Гранта, тесная дружба с Марчелло Мастроянни — все это и много другое можно найти в кинематографическом шедевре, который создал режиссер Марко Спаньоли.

Фото: кадр из фильма, предоставлен пресс-службой компании «ПилотКино»

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Софи Лорен кинокомплекс победа


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