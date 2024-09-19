После увеличения Левобережной свалки она приблизится к домам новосибирцев на 150 метров

Площадь Левобережного полигона увеличивается. Новые участки необходимы для сполаживания территории. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска

Председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов рассказал Infopro54, что речь идет о трех участках. Два из них расположены ближе к Ордынскому шоссе, а третий находится между свалкой и домами улицы Малыгина.

— Если он будет прирезан к Левобережному, то свалка приблизится к домам еще на 150 метров, — констатировал Михайлов.

Собеседник редакции отметил, что от полигона до жилых домов 320 метров.

— Ранее была дорожная карта, которую утверждал губернатор, где были предусмотрены 370 млн рублей под расселение домов, если они попадают в санитарно-защитную зону. Однако, была установлена «отсечка» по расстоянию в 300 метров, то есть до ближайшего дома не хватило 20 метров, — комментирует Михаил Михайлов. — Сейчас, с увеличением площади свалки, придется пересматривать санитарно-защитную зону. Практика показывает, что на это может уйти год-полтора, а если вопрос будет согласовываться на федеральном уровне, и того больше.

Аварийные дома на улице Малыгина (№№ 13, 19, 23, 25, 15, 25/1, 9) пока не попали в новую региональную программу по расселению ветхого жилья, которую разрабатывает правительство региона, так как признаны аварийными после 1 января 2022 года. Их расселение планируется осуществить в рамках последующих жилищных программ. Об этом говорится в ответе пресс-службы мэрии Новосибирска, полученном на запрос редакции Infopro54.

— Ориентировочная стоимость расселения аварийных домов по улице Малыгина — 370 млн рублей. В настоящее время бюджетные ассигнования на данные цели в требуемом объеме в бюджете города Новосибирска отсутствуют, в связи с чем ускорить расселение жителей домов на улице Малыгина в настоящее время не представляется возможным, — сообщили в муниципалитете.

Напомним, на минувшей неделе жители Малыгинского жилмассива обратились в СМИ с сообщением о возобновлении работы Левобережной свалки. Люди потребовали от муниципалитета ускорить расселение 7 домов, расположенных на улице Малыгина и признанных аварийными. Пока расселение запланировано на 2031 год.

В муниципалитете отмечают, что гражданам, чьи жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, могут быть предоставлены жилые помещения маневренного фонда. В Новосибирске эти услуги оказывает МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству».

— Жильцы многоквартирных домов №№ 13, 19, 23, 25, 15, 25/1, 9 по улице Малыгина вправе обратиться в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по вопросу предоставления жилых помещений маневренного фонда и представить правоустанавливающие документы на занимаемые жилые помещения, выписки из домовых книг, копии паспортов, свидетельства о рождении на детей до 14 лет, —подчеркнули в мэрии.

Михаил Михайлов напомнил, что в прошлом году жителей Малыгина уже пытались переселить в маневренный фонд, несмотря на то, что люди категорически отказывались. Только после подключения прокуратуры переселения удалось избежать.

— Жители улицы Малыгина — люди в основном пожилые, никто не хочет переезжать в маневренный фонд с непонятными сроками проживания в нем. Люди добиваются нормальных человеческих условия проживания. Две семьи из аварийных домов расселили в нормальные квартиры, а по остальным вопрос подвис, — заявил Михайлов.

Напомним, жители улицы Малыгина неоднократно поднимали вопрос не только о состоянии домов, но и об экологической ситуации в районе, где находится кладбище, свалка, Хилокский рынок, а также периодически возникают стихийные рынки.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 500 ветхих домов планируют расселить за 5 лет в Новосибирске.