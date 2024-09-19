Ни слова по-русски: число детей-мигрантов хотят ограничить в российских школах

Министерство просвещения РФ предложило ограничить число детей иностранных граждан, не говорящих на русском языке. Свои рекомендации министерство разослало по регионам страны. В документе отмечается, что большое число учеников, не владеющих или слабо владеющих русским, негативно отражается на образовательном процессе. По данным Минпросвещения, на конец прошлого учебного года 12% учеников-иностранцев плохо знали русский.

— При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, таким образом, необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком, — сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Ранее депутаты Госдумы направляли официальный запрос в ведомство с просьбой ввести ограничения для детей-мигрантов, не владеющих русским языком, до 10% от численности класса.

Они так же получили ответ из ведомства.

— Министерство просвещения поддержало наши предложения. Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся, — пояснила «Известиям» зампред комитета Госдумы Яна Лантратова.

По словам собеседницы, когда число детей-иностранцев много, а то и превалирует над числом русских учащихся, то они собираются в свои этнические группы, что сказывается как на процессе обучения, так и на обстановке в классе.

Напомним, проблема с переполненными детьми мигрантов школами в Новосибирске стоит остро. В июне этого года только в сибирском мегаполисе обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Таких учащихся называют инофонами (русским языком они владеют лишь на так называемом бытовом уровне — прим. Редакции). Специалисты городского центра образования и здоровья пообщались с администрацией образовательных учреждений и выяснили, что в каждом классе в среднем до 5 таких учеников. Инофоны учатся как в начальных классах, так и в среднем звене. В 10-е классы дети мигрантов идут крайне редко.

Ранее редакция сообщала о том, что в одной из школ Калининского района Новосибирска подростки-мигранты поставили «на счетчик» мальчика-инвалида. Понимая, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья и не сможет оказать им сопротивления, агрессоры окружили его и заставили встать на колени. Издевательства иностранцы сняли на камеру мобильного телефона.