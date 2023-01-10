Китай стал основным покупателем леса в Красноярском крае в 2022 году

Из Красноярского края больше всего лесопродукции в 2022 году отправили на экспорт в Китай . Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

– Экспорт лесопродукции с территории Красноярского края осуществляется в 39 стран мира. Основной импортер – Китайская Народная Республика (241 тыс. куб. м деловой древесины и 3,3 млн куб. м пиломатериалов), что составляет 81 % от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт, – говорится в сообщении.

На экспорт в 2022 году отгружено 4,4 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса лиственных пород. Основной объем экспорта (94% от всего объема экспортируемой продукции) приходится на пиломатериалы (сосна, кедр, ель, пихта, лиственница, береза, осина).

По данным ведомства, всего из Красноярского края за 2022 год вывезено более 5,8 млн куб. м лесопродукции.

Красноярский край один из крупнейших в России производителей лесопромышленной продукции. Предприятиями лесной отрасли региона производится 17% общероссийского выпуска пиломатериалов. Край занимает второе место по производству пиломатериалов в России.

Ранее редакция сообщала о том, что лаборатория «Искитимцемента» расширила область аккредитации.