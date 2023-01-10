Calvin Klein подал к новосибирским предпринимателям 11 исков

Арбитражные суды в регионах России с октября 2022 года начали получать массовые иски американской компании Calvin Klein Trademark Trust (Кельвин Кляйн Трейдмарк Траст), владеющей маркой Calvin Klein. Поданы уже более 60 исковых заявлений о взыскании компенсаций с российских предпринимателей за незаконное использование прав на товарный знак, следует из материалов дел в картотеках арбитражных судов регионов. Общая сумма компенсации — более 7 млн рублей. Часть исков уже приняты к производству, по некоторым вынесено определение, пишет ТАСС.

Судя по данным сайта арбитражных судов, иски начали поступать с 17 октября 2022 года. В этот день были поданы сразу 7 исков. 18 исков поданы 31 октября.

В Новосибирской области иски от Calvin Klein Trademark Trust поступают в суды с 9 ноября 2022 года — всего на 10 января 2023 года поданы 11 исков. Из них 3 поступили в суд 9 января 2023 года. Сумма исков варьируется от 100 до 470 тысяч рублей. По некоторым искам суд уже принял решение и наложил арест на контрафактные товары, индивидуализированные товарными знаками заявителя — Calvin Klein. Речь идет о сумках, мужском белье, а также фирменных носках, которые были обнаружены в ходе контрольных закупок. В заявлении о принятии предварительных обеспечительных мер Calvin Klein Trademark Trust ссылается на то, что предприниматели нарушают его права, а непринятие обеспечительных мер может привести к тому, что контрафакт будет распродан, говорится в материалах суда.

В ряде регионов России суды уже удовлетворили иски заявителя. Решением суда в пользу американской компании, ушедшей из России, с предпринимателей взысканы компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, а сам товар уничтожен.

Напомним, в марте американская корпорация PVH Corp., владеющая брендами одежды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, закрыла магазины и ушла с российского рынка.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что предприниматели не видят разницы между контрафактом и параллельным импортом.