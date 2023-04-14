Китайская Chery представит в России автомобили нового бренда

По сообщению компании Omoda (один из брендов Chery), китайский автоконцерн планирует продажи новых машин бренда Jaecoo в России в 2023 году, передает агентство «Прайм».

— Продуктовая линейка Jaecoo в России пополнится двумя моделями, — говорится в сообщении компании, однако подробности пока не раскрываются.

В рамках развития дилерской сети Omoda до конца текущего года автомобили Jaecoo планируется представить в 120 российских шоурумах — в 100 дилерских центрах, объединяющих бренды Omoda и Jaecoo, и 20 самостоятельных шоурумах Jaecoo, добавили в Omoda.

В соответствии с данными Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2023 года продажи собственного бренда Chery в РФ увеличились в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,9 тысячи машин. Продажи двух других марок автоконцерна: Omoda и Exceed составили по 5,6 тысячи автомобилей. По первой динамика не приводится, по второй — рост в 2,4 раза.

Ранее редакция сообщала, что в России появятся две новые модели Audi.

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