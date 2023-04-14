Крупный китайский производитель текстиля будет масштабировать бизнес в России

Производитель текстиля из КНР Dasheng Group собирается масштабировать бизнес в России, осуществляя поставки продукции без участия посредников. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на генерального директор компании Ци Инбинь.

Отмечается, что компания долгие годы ввозила текстиль в РФ через посреднические фирмы. По словам гендиректора, производитель готов осуществлять закупки российского сырья.

— Мы очень заинтересованы в российском рынке. Коммерческое взаимодействие — важная часть делового сотрудничества между Россией и Китаем. Рассчитываем, что в будущем, в рамках консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, наша компания расширит свои деловые каналы и начнет осуществлять прямые поставки своей продукции в Россию, — отметил Ци Инбинь.

Dasheng Group является одним из старейших производителей текстиля в КНР. Фирма была основана в конце 19-го века.

Напомним, что китайская корпорация «Сюань Юань» планирует сотрудничать с Омской областью. В Китай омичи поставляют продукцию химической промышленности: синтетический каучук, углерод, углеводороды. Перспективным омские власти считают сотрудничество в гуманитарной сфере: в образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

Ранее редакция сообщала о том, что Томская область планирует активизировать сотрудничество с Вьетнамом.