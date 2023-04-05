В России появятся две новые модели Audi

Крупный московский дилер «Авилон» анонсировал привоз из Китая двух новых, до сегодняшнего дня незнакомые российскому рынку, моделей Audi – кроссовер Q6 и длиннобазный бизнес-седан A6 L, пишет «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж компании Рената Тюктеева.

По его словам, первые партии таких машин ожидаются уже в апреле-мае. В них войдут 50 кроссоверов Audi Q6 50 TFSI quattro стоимостью от 8,6 млн рублей и 30 седанов Audi A6 L 45 TFSI quattro стоимостью от 7,6 млн рублей.

Особых подробностей о новинках пока немного, известно только, что кроссоверы будут представлены в нескольких комплектациях с двумя вариантами двигателя, а на седаны ожидается высокий спрос со стороны корпоративных клиентов, добавил топ-менеджер.

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