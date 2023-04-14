Международная выставка «Сибирский проспект красоты» пройдет в Новосибирске в июне

В Новосибирском «Экспоцентре» с 6 по 8 июня пройдет Международная отраслевая выставка «Сибирский проспект красоты». Его участники — игроки бьюти-индустрии: от самозанятых профессионалов до крупных франшизных проектов, производителей косметики и профессионального оборудования.

В рамках конкурсной программы «Сибирского проспекта» пройдет XXII Чемпионат Сибири по парикмахерскому искусству, макияжу, моделированию и дизайну ногтей. Более 400 мастеров будут соревноваться по 6 направлениям за звание чемпиона Сибири.

Деловая программа форума-выставки включает конференцию Kane Professional Siberian для мастеров педикюра и подологов, а также Второй Бьюти бизнес Форум.

Кроме того, в рамках выставки будет организован Барбер&Брейдинг день, а для гостей мероприятия пройдут бесплатные мастер-классы от участников выставки и ведущих школ Бьюти индустрии. Спикеры на примере реальных кейсов поделятся практическими знаниями, которые каждый из гостей сможет применить независимо от того, в каком направлении он работает.

Предполагается, что в выставке примут участие более 120 профильных организаций из 35 субъектов РФ, в выставке будут представлены более 100 экспонатов, а посетят выставку более 6 тысяч человек.

По словам организаторов выставки, мероприятие актуально и интересно, как для профессиональной публики — руководителей, собственников бизнеса, управляющих, мастеров индустрии красоты различного уровня, так и для тех, кто просто интересуется красивой индустрией мира.

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