Китайская компания планирует продавать авто с DeepSeek

Компания HONGQI представила в КНР новый электромобиль Tiangong 05. Он стал одной из первых моделей в своём классе, в которой используется мультимедийная система с поддержкой нейросетевых технологий, включая DeepSeek-R1 — аналог Chat-GPT. Разработчики заявляют о быстрой зарядке автомобиля и впечатляющем запасе хода. В настоящее время поставка этой модели в Россию не планируется.

Стоит отметить, что в апреле в Москве планируется старт продаж китайских гибридных кроссоверов Exlantix ET. Китайская марка Lixiang, выпускающая гибридные автомобили, также готовится официально выйти на российский рынок. Новый электрический кроссовер Geely EX5 уже представлен у российских дилеров.

Напомним, по данным «Автостата», по итогам первых двух месяцев 2025 года в России было реализовано всего 1269 новых электромобилей. Это на 63% меньше, чем в январе — феврале прошлого года. Рынок электрокаров выдохся, заявлял директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом на вторичном рынке продажи подержанных электрокаров составили почти 1,7 тыс. единиц, что на 45% больше, чем год назад.

Ранее редакция сообщала о том, что Hawtai ликвидирует юридическое лицо в России. На рынке РФ были представлены два кроссовера под брендом HTM.