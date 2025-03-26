Новый очаг бешенства выявили в селе под Новосибирском

В Новосибирской области, в селе Новолокти Гилевского сельсовета, объявлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников 25 марта. С начала марта это уже второй прецедент. Ранее карантин ввели в поселке Советский, а в феврале — в четырех населенных пунктах.

Известно, что эпизоотический очаг был обнаружен в личном подсобном хозяйстве. В соответствии с Федеральным законом «О ветеринарии» это хозяйство было изолировано. На территорию фермы запрещено заходить всем посторонним лицам, кроме сотрудников ветеринарной службы.

В селе Новолокти также введены ограничительные меры. Они запрещают перевозку и любые манипуляции с животными, которые могут быть восприимчивы к вирусу.

Карантин будет действовать до 25 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что бешенство обнаружили еще в двух поселках Новосибирской области. Карантин по бешенству введен уже в четырех населенных пунктах региона.