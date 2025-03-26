С перевозчика мусора взыщут 121 млн рублей в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительными четыре договора аренды транспортных средств с экипажем, заключенных между ООО «Экология-Новосибирск» (арендатор) и ООО «ЭкоТранс-Н» (арендодатель) в 2020 году. В пользу бывшего регоператора (Обе компании на тот момент были аффилированы с ГК ВИС. — Ред.) суд постановил взыскать с арендодателя 121 млн рублей, которые были уплачены «Экологией-Новосибирск».

По данным сервиса Контур Фокус, выручка ООО «ЭкоТранс-Н» в 2022 году составляла 2,1 млрд рублей (+9%), чистый убыток — 446,8 млн. На 2023 финансовую отчетность компания не публиковала. За 2023 год компания оплатила 209 млн рублей налогов.

Напомним, в отношении ООО «Экология-Новосибирск» в октябре 2022 года была введена процедура банкротства — внешнее управление на срок 18 месяцев, до 03.04.2024.

Управляющим назначен Владислав Баряев. Он потребовал признать вышеназванные сделки недействительными и взыскать с арендодателя 228 млн рублей.

Напомним, иск по поводу самобанкротства компания подала в конце 2021 года, с февраля 2022 года находится в банкротстве. В ноябре 2022 прокуратура выявила экономически необоснованные расходы регоператора по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд. руб. Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7 % снизить тариф на услугу по обороту ТКО. По данным на ноябрь, задолженность «Экологии-Новосибирск» перед ООО «ЭкоТранс-Н» составляла 321,2 млн рублей.

В марте 2023 Владислав Баряев направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании недействительными сделки бывшего регоператора с ООО «ЭкоТранс-Н». Речь шла о 8 актах сдачи-приема оказанных услуг к договорам на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов на общую сумму почти 57 млн рублей. По версии Баряева, по этим актам были завышены объемы оказанных услуг и их стоимость.

ООО «ЭкоТранс-Н» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о включении требований в размере 409,5 млн рублей в реестр кредиторов в марте 2022 года. Речь шла об 11 договорах. Впоследствии сумма задолженности уменьшилась до 321 млн рублей. В ходе рассмотрения документов суд выявил завышение объемов ТКО, предъявленных к оплате, по сравнению с фактически перевезенными и снизил сумму задолженности до 309 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что апелляция не обнаружила вывода средств из операций «Экологии-Новосибирск» и «Экотранс-Н». В конце 2024 перевозчик выставил счет «Экологии- Новосибирск» на 76 млн рублей.