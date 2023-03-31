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Китайская корпорация «Сюань Юань» планирует сотрудничать с Омской областью

  • 31/03/2023, 12:46
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«Сюань Юань» планирует сотрудничать с Омской областью
Китайцы рассматривают возможность вложения в регион инвестиций.

О перспективах сотрудничества шла речь на встрече заместителя гендиректора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации «Сюань Юань» Цзяо Цзянь с зампредом правительства региона Дмитрием Ушаковым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

— Регион укрепляет и развивает взаимовыгодные отношения в азиатском направлении. Это соответствует и общему внешнеэкономическому и внешнеполитическому курсу Российской Федерации. На протяжении многих лет Китай для нас остается одним из основных и значимых внешнеторговых партнеров и уверенно входит в тройку лидеров. По итогам прошлого года наш взаимный товарооборот увеличился более чем на 11 %, — отметил Дмитрий Ушаков.

Он добавил, что в Китае уже широко известна продукция агропромышленного комплекса региона — это семена льна, рапса, подсолнечника, ячмень, молоко и сливки сгущенные, шоколад, мучные кондитерские изделия, продукция мукомольно-крупяной промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки. В Китай омичи поставляют продукцию химической промышленности: синтетический каучук, углерод, углеводороды. Перспективным омские власти считают сотрудничество в гуманитарной сфере: в образовании, культуре, спорте, здравоохранении.

—  Наша компания сосредоточена на инновациях и инвестициях. Мы во многие проекты инвестируем. Мы определили курс развития, что нужно инвестировать в России. По нашему мнению, Омская область — это инкубатор для инвестиций и взаимного сотрудничества. Здесь благоприятная атмосфера. Я прилетел искать возможности сотрудничества, —  пояснил Цзяо Цзянь.

Корпорация «Сюань Юань» образована в 1995 году. Более 25 дочерних компаний функционируют в странах Северной Америки, Европы, Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Штаб-квартира находится в г. Харбине. Ключевой сферой деятельности компании является международная торговля и инвестиции в инфраструктуру. Корпорацией построена торговая улица с 52 магазинами, гостиницей, оздоровительным центром, складами временного хранения в российском городе Находка, общая площадь 50 тыс. кв. км.

В декабре прошлого года прошла встреча заместителя генерального директора по внешнеэкономическому сотрудничеству корпорации «Сюань Юань» Цзяо Цзяня с заместителем генерального директора «ГК «Титан» Алиной Рыбиной, где обсуждались вопросы сотрудничества нефтехимии.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Raiffeisen Bank видит два выхода из России.

Фото с сайта правительства Омской области

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Омская область

Теги : корпорация Сюань Юань в Омске инвестиции в Омскую область


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