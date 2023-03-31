Raiffeisen Bank видит два выхода из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International хочет продать или вывести в отдельную структуру свою дочернюю компанию, работающую на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Группа RBI продолжит рассматривать потенциальные сделки, которые приведут к продаже или выделению Райффайзенбанка в России и деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы RBI, в полном соответствии с местными и международными законами и правилами и в консультации с соответствующими компетентными органами, — говорится в заявлении.

Также банк берет на себя обязательства в дальнейшем сокращать деловую активность в России.

Raiffeisen продолжит некоторые банковские операции, чтобы сохранить лицензию, и будет поддерживать клиентов, включая тех, на кого это сокращение деловой активности повлияет. После решения головной компании российский Райффайзенбанк продолжит сокращать кредиты и снижать общий объем операций в иностранной валюте. Это приведет к сокращению размера платежного бизнеса группы RBI.

Также стало известно, что с 3 апреля банк поднимет минимальную сумму исходящих переводов в долларах или евро для физлиц — 20 тысяч. Для других иностранных валют планка не изменилась: десять тысяч фунтов стерлингов и швейцарских франков, 70 тысяч юаней и один миллион иен. Для входящих переводов ограничений нет.

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