Субподрядчики крупных строек Новосибирска пошли в суды и прокуратуру

— В последнее время набирает актуальность проблема неисполнения заказчиками/подрядчиками обязательств перед субподрядчиками — маленькими компаниями — при исполнении госконтрактов, заключенных в рамках строительства объектов, находящихся в публично-правовой собственности. В нашем случае это ЛДС, новый мост, — сообщил на конференции «Забизнес» в Новосибирске председатель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов.

По его словам, арбитражными судами уже установлено злоупотребление подрядчика своими правами с целью незаконного обогащения за счет субподрядчиков, поскольку выполненные работы имеют для подрядчика и заказчика потребительскую ценность и уже используются на объекте.

— Сейчас пошла тенденция, связанная с исполнением не госконтрактов в прямом виде, а созданием публично-социальных объектов, где заказчиками выступают известные организации, которые работают с субподрядными компаниями. Заказчик, получая госфинансирование по проекту, создает подрядчика либо привлекает аффилированное лицо, которое нанимает субподрядчиков — представителей малого и среднего бизнеса, — прокомментировала редакции руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина. — Работы на объекте выполняются, государство за них перечисляет деньги, но до региональных предпринимателей они не доходят, так как подрядчик по разным предлогам их не перечисляет либо уходит в банкротство. Местный бизнес в итоге рискует остаться без денег и, соответственно, тоже закрыться.

Собеседница редакции пояснила, что центр рассматривает уже 5 подобных обращений от предпринимателей, связанных с задержкой исполнения госконтракта по расчетам с субподрядчиками. Суммы — от 10 млн рублей и более, что для регионального бизнеса серьезные деньги. По ее словам, речь идет о таких объектах, как строительство ледовой арены, четвертого моста через Обь.

— Я считаю, что это достаточно тревожная ситуация, поэтому мы подключили к работе прокуратуру. Налицо фактическое хищение денежных средств, выделенных из государственного бюджета, — говорит Пинигина. — Надеемся, что в ближайшее время нам удастся продвинуть решение этого вопроса.

— В вынесенных решениях суд указывает на злоупотребление правом, которое направлено на присвоение и незаконное удержание денежных средств подрядчиком. По большому счету у правоохранительных органов сейчас есть постановление суда и обстоятельства, которые можно проверять и оценивать ситуацию с точки зрения мошенничества, — говорит Пинигина. — Часть компаний-субподрядчиков находятся в процессе просуживания сумм в судах.

В частности, собеседница редакции отметила, что ряд предпринимателей-субподрядчиков уже прошли через суды. Например, иск ООО «Строительная компания Прима» к АО «Индивидуальные Бизнес Решения» о взыскании за выполненные в 2021 году работы более 9 млн рублей. Арбитражный суд Московского округа в 2022 году удовлетворил требования истца в полном объеме, а в 2023-м решение устояло в кассации. Судя по материалам суда, между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда по объекту «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». При этом осенью 2022 года в Арбитражный суд города Москвы поступили сразу несколько исков о признании АО «Индивидуальные Бизнес Решения» банкротом — от ООО «Геотехнострой» (Москва) и новосибирских предпринимателей ООО «НМК», ИП Киселева Михаила Юрьевича. В деле также участвуют ООО «СТРОКС-СИБ», ООО «Рубин», ООО ПСФ «СИБАГРОСТРОЙ» (все из Новосибирска).

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко говорит, что в ассоциацию такие обращения от подрядных организаций региона не поступали.

— В принципе, мы всегда говорим участникам рынка, что нужно быть внимательными при заключении договоров с генподрядчиками, а также при ведении юридической переписки, когда возникают остановки работ не по вине подрядчика, — говорит эксперт. — С другой стороны, по моей информации, по крупным объектам сейчас идет пересчет контрактов в связи с удорожанием стройматериалов, инженерки, стоимости работ и т.д. Эти документы должны пройти конъюнктурный анализ, получить согласование экспертизы. До тех пор, пока эта работа не завершится, генподрядчики деньги за выполненные работы не получат, а значит, их не увидят и субподрядчики. Все стараются максимально ускорить процессы. На мой взгляд, тут нет виноватых.

Несколько лет назад предприниматель, работающий на строительном рынке Санкт-Петербурга, рассказывал корреспонденту редакции о том, как изменился рынок региона, когда на него начали активно заходить московские компании. По его словам, количество местных субподрядчиков существенно сократилось, так как москвичи при накоплении задолженности перед партнерами предпочитали разрывать контракты, нанимать других субподрядчиков, банкротиться, но не платить. Он не исключал, что ситуация может повториться в Новосибирске при выходе в регион столичных игроков.

Ранее редакция сообщала, что московская компания разработает карту сельхозземель Новосибирской области.