Осенью стоимость поездок на такси в Тюмени может увеличиться в пять раз

О малоприятной перспективе заявил директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин на пресс-конференции «Интерфакс-Урал», пишет издание Ura.ru.

Эксперт отметил, что с 1 сентября в силу вступает новый закон, согласно которому в такси смогут работать только самозанятые без регистрации ИП. Кроме того, водителей обяжут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также техосмотры авто.

— Порядка 80% перевозчиков могут уйти с рынка после начала действия мер по регулированию работы такси, для некоторых участников рынка расходы на оформление необходимых документов могут превысить выручку. Стоимость поездки, по нашим оценкам, должна увеличиться в четыре-пять раз. Время ожидания машины также возрастет в разы, — добавил Максим Шушарин.

Однако, по словам владельца одного из тюменских таксопарков, пока для подобных прогнозов слишком преждевременно.

— За такую стоимость люди просто банально перестанут пользоваться услугой. Ясность в этом вопросе наступит только после того, как новые нормы начнут действовать. Пока сложно что-то предположить, — сообщил собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

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