Китайские авто возглавили рейтинг самых продаваемых в Новосибирской области

В сегменте внедорожников на новосибирском авторынке лидирует модель CHERY TIGGO 7 PRO MAX. В феврале 2025 года продажи этого автомобиля выросли на 43,1% (относительно февраля 2024 года) и составили 93 экземпляра. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили эксперты «Автостата».

На втором месте расположился HAVAL JOLION, который в прошлом месяце разошёлся тиражом в 49 единиц, что на 70% меньше, чем в предыдущем году. За ним следуют CHERY TIGGO 4 PRO (47 шт.; 0%) и OMODA C5 (30 шт.; -60%).

По данным « Автостата», замыкает пятерку лидеров GEELY MONJARO, который был реализован в количестве 29 автомобилей (-67%).

Также в ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам февраля вошли:

LADA NIVA TRAVEL (23 шт.; -45%)

LADA NIVA LEGEND (22 шт.; -35%)

CHANGAN UNI-S (17 шт.)

HAVAL H3 (17 шт.)

MOSKVICH 3 (17 шт.; -54,5%)

Ранее редакция сообщала о том, что антирекорд 10-летия по продажам авто поставлен в России. Эксперты прогнозируют восстановление спроса во втором полугодии, если будет поддержка со стороны государства.