Мини-меч из саги «Ведьмак» по уникальной технологии изготовили в НГТУ

Необычный предмет создала выпускница Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках своей дипломной работы. По мнению преподавателей, эта копия меча входит в десятку лучших дипломных проектов за последние 15 лет. В своём творении Лидия Ильина умело соединила эстетику мира фэнтези и современных технологий.

На создание копии меча Цирилы Фионы Элен Рианнон, одного из главных персонажей знаменитой литературной саги Анджея Сапковского «Ведьмак», ушло более месяца. Как отметили в пресс-службе университета, оружие принцессы было выполнено с соблюдением всех требований безопасности, установленных ГОСТом.

Меч Зираэль — известный атрибут саги о Геральте. Студентка НГТУ создала свою собственную копию этого легендарного клинка, используя фрезерные и токарные станки, не прибегая к классической ковке.

— Это нетипично для создания такого вида оружия, поэтому технологию можно считать уникальной, — отмечают в вузе.

Студентка извлекла некоторые элементы оружия — муфту, рукоять, кольцо и болт — из алюминиевого сплава на станке с числовым программным управлением. Другие детали, такие как болт и кольцо, она создала из латуни, используя круглый прокат.

Девушка покрыла муфту и гарду защитным оксидным слоем и окрасила их в золотистый цвет, напоминающий цвет меча из популярной саги. Однако при более внимательном рассмотрении можно заметить некоторые отличия от оригинального изделия. Например, обшивка на рукояти выполнена не в белом, а в коричневом цвете.

— Мне не понравился внешний вид кинжала с белой кожей, поэтому я приняла решение сделать её темного цвета, а нитки цвета латуни выбрала по соотношению к палитре гарды, — рассказала Лидия Ильина.

Дипломный проект Лидии Ильиной уже получил высокую оценку преподавателей.

— Работа необычная, она выделяется нестандартными решениями, когда кованое изделие соединяется с деталями, выполненными на станке, — отметил доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ наук Дмитрий Терентьев.

Ранее редакция сообщала о том, что метод прогнозирования таяния вечной мерзлоты разработали в Новосибирске. Он может использоваться для снижения рисков строительства объектов и инфраструктуры в арктической зоне, а также предупреждения экологических катастроф.