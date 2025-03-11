Реклама пропадет с центральных улиц Новосибирска

На Красном проспекте, Октябрьской магистрали, ул. Кирова, части ул. Большевистской, а также проспекте Карла Маркса и ул. Станиславского на период празднования Дня Победы коммерческую рекламу заменят праздничными баннерами с историческими фактами и фотографиями. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Работа по размещению материалов, посвященных Дню Победы, началась с 15 января. Информационные материалы были размещены на 30 видеоэкранах. С 1 марта дополнительно задействованы еще 20 видеоэкранов. А с 1 апреля мы планируем задействовать все видеоэкраны города, – доложил начальник управления художественного облика города мэрии города Новосибирска Алексей Ярик.

Помимо этого, на 25 медиафасадах 8 и 9 мая вместо коммерческой рекламы будет идти прямая трансляция Парада Победы. Что касается рекламных баннеров и щитов, то на их месте появятся печатные материалы. Всего планируется использовать более 400 конструкций среднего формата, а также световые короба и щиты больших размеров.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок наружной рекламы в Новосибирске развивается несмотря на демонтаж рекламных конструкций. Вместо них на улицах появляются новые. По итогам 2024 года на территории города были размещены около 2,1 тысячи отдельно стоящих рекламных конструкций.