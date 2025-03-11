Реклама пропадет с центральных улиц Новосибирска

На Красном проспекте, Октябрьской магистрали, ул. Кирова, части ул. Большевистской, а также проспекте Карла Маркса и ул. Станиславского на период празднования Дня Победы коммерческую рекламу заменят праздничными баннерами с историческими фактами и фотографиями. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— Работа по размещению материалов, посвященных Дню Победы, началась с 15 января. Информационные материалы были размещены на 30 видеоэкранах. С 1 марта дополнительно задействованы еще 20 видеоэкранов. А с 1 апреля мы планируем задействовать все видеоэкраны города, – доложил начальник управления художественного облика города мэрии города Новосибирска Алексей Ярик.
Помимо этого, на 25 медиафасадах 8 и 9 мая вместо коммерческой рекламы будет идти прямая трансляция Парада Победы. Что касается рекламных баннеров и щитов, то на их месте появятся печатные материалы. Всего планируется использовать более 400 конструкций среднего формата, а также световые короба и щиты больших размеров.
Ранее редакция сообщала о том, что рынок наружной рекламы в Новосибирске развивается несмотря на демонтаж рекламных конструкций. Вместо них на улицах появляются новые. По итогам 2024 года на территории города были размещены около 2,1 тысячи отдельно стоящих рекламных конструкций.
Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.
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