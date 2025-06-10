Китайские автопроизводители пока отложили захват Новосибирска

В первые два месяца 2025 года в Новосибирской области зарегистрировали всего 2002 новых автомобиля. Это на 22,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Регион оказался худшим среди субъектов Сибирского федерального округа (кроме Кемеровской области). По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», общий спад продаж новых машин в стране составил около 9%. Однако в Новосибирске ситуация оказалась гораздо сложнее.

— Люди стали осторожнее в своих покупках. Цены растут, кредиты дорожают, а доходы остаются на прежнем уровне, — отмечает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.

Интерес к новым автомобилям падает. Основные причины — рост утилизационного сбора, увеличение цен на комплектующие и инфляция. Но эксперты уверены: рынок приспособится, и спад может быть временным.

Новые машины теряют позиции, но рынок подержанных авто растет. В Новосибирске на «Дроме» более 150 тысяч объявлений, а средняя цена — 954 тысячи рублей, что на 6% ниже, чем год назад.

Эксперты отмечают появление «ценовых ножниц»: новые автомобили дорожают быстрее, чем б/у, что делает их менее доступными для среднего покупателя.

В Новосибирске китайские марки продолжают удерживать лидирующие позиции. В 2024 году в регионе зарегистрировали более 10 тысяч новых автомобилей CHERY, HAVAL и Great Wall. Самым популярным стал CHERY Tiggo 7 Pro Max, опередив даже LADA Granta и Vesta, пишет Atas.info.

Продажи китайских авто растут не только из-за цены, но и благодаря расширению дилерской сети. Эксперты считают, что это не просто экономическая стратегия, а отражение глубоких изменений на рынке. По данным «Автостата», в 2025 году доля китайских автомобилей в России снизилась с 59,5% до 54,5%. Однако они остаются самыми доступными и популярными.

По данным 2ГИС, в Новосибирске расположено порядка 50 различных автосалонов, где продаются китайские машины.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость нового авто в Новосибирской области выросла до 3,9 млн рублей. Однако некоторые модели стали доступнее.