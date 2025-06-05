Средняя стоимость нового авто в Новосибирской области выросла до 3,9 млн рублей

В Новосибирской области в мае средние цены на новые автомобили выросли на 2% и достигли 3,9 миллиона рублей. К таким выводам пришли аналитики Авто.ру, проанализировав объявления, размещенные на платформе в регионе.

Тем не менее некоторые модели стали доступнее. Среди них эксперты выделили китайские кроссоверы: Geely Atlas (-7,6%), Chery Tiggo 8 Pro Max (-4,3%) и Chery Tiggo 7L (-2,5%). В пятерку также попали Chery Tiggo 9 (-2,4%) и Exeed RX (-2%).

В целом по России средняя стоимость нового автомобиля китайской марки составила 3,62 млн рублей, а отечественной — 1,56 млн рублей. Это на 4% и 9% больше, чем в прошлом году.

По данным сервиса «Автокод Профи», на фоне ограниченного присутствия западных марок и изменений на рынке, покупатели все чаще выбирают китайские и южнокорейские бренды, а также доступные российские автомобили.

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