Бывший-мэр Новосибирска Локоть возмутился сносом памятника в Киргизии

Экс-мэр Новосибирска и секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть обратился к генеральному консулу Кыргызстана Айбеку Айдарбекову через свой Telegram-канал. В обращении Локоть выразил обеспокоенность по поводу сноса памятника Владимиру Ильичу Ленину в городе Ош ночью с 6 на 7 июня. Он подчеркнул, что Ленин, как основатель Советского государства, отстаивал равные права для всех народов СССР.
— Попросил разъяснить судьбу памятника Владимиру Ильичу Ленину и дать официальную оценку государственных структур действиям руководства города Ош, — написал бывший мэр Новосибирска.
Памятник Ленину, который снесли в Киргизии, был одним из самых высоких в Центральной Азии — 25 метров. Обелиск установили в 1975 году. Его демонтировали по решению мэрии Оша.
По данным издания «Курсив», памятник Ленину долгое время был предметом споров среди горожан. Одни выступали за его демонтаж, другие — за сохранение как часть исторического и культурного наследия.
— Судя по заявлению депутата парламента Киргизской Республики Исхака Масалиева, жители города Оша и общественность республики не были проинформированы о намерении провести демонтаж памятника и выражают несогласие с подобными действиями властей города Ош, — говорится в документе.
Локоть отметил, что с 2009 года Новосибирск и Ош связаны побратимскими узами, которые стороны всегда очень ценили.
Напомним, в Новосибирске инициативная группа от КПРФ уже несколько лет лоббирует установку памятников Иосифу Сталину.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-мэр Новосибирска Локоть встретился с послом Республики Беларусь. Он напомнил послу, что новосибирцы особенно любят посещать ярмарку белорусских товаров.
Источник фото: пресс-службы мэрии Новосибирск из телеграм-канала Анатолия Локтя
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