В России стартовало серийное производство отечественных электромобилей

Замминистра экономического развития РФ Максим Колесников посетил цех, где сегодня запустили первое серийное производство российских электромобилей. Предприятие планирует наладить выпуск пяти видов электромобилей, включая три кроссовера, седан и минивэн.

— Благодаря этому проекту удастся создать около 300 новых рабочих мест и увеличить долю электромобилей в России, — отмечается в Телеграмм-канале Минэкономразвития России.

Напомним, 8 августа ООО «Моторинвест» получило первое одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электромобиль EVOLUTE. Это процедура официального подтверждения соответствия автомобиля требованиям нормативно-правовых актов РФ. ОТТС необходим для выдачи ЭПТС и постановки транспортного средства на учет в Госавтоинспекции. Электромобиль будет оснащен электродвигателем мощностью 130 кВт/176 л. с./225 Нм, батареей ёмкостью 53 кВт и быстрой зарядкой через разъем CCS-2 c 30% до 80% за 30 минут.

Уже 6 сентября 2022 года на Восточном Экономическом Форуме было подписано соглашение между ООО «Моторинвест», первым в России производителем электромобилей под брендом Evolute, и ПАО «РусГидро» на поставку электромобилей в рамках развития электрокаршеринга Green Crab в Приморском крае. Планируется поставка в следующих объёмах:

Evolute i-PRO 40 э/м

Evolute i-JOY 45 э/м

Evolute i-VAN 10 э/м

Инвестор обещает, что электромобили уже скоро можно будет использовать в качестве средства передвижения на Дальнем Востоке. Также компания планирует, что уже осенью 2022 года дилерская сеть Evolute должна охватит 13 регионов России.

Ранее сообщалось, что в России в 2022 году появится первый серийный электромобиль.