Новосибирская IT-компания привлекла венчурные инвестиции

Разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов FIS (ООО «Финансовые информационные системы»), резидент Сколково, закрыл инвестиционный раунд на 310 млн рублей. Лид-инвестором выступил Венчурный фонд Национальной технологической инициативы под управлением инвестиционной компании Kama Flow, в сделке приняли участие ряд частных инвесторов.

Основной продукт компании — no-code-конструктор информационных систем FIS Platform, который позволяет создавать и настраивать кастомизированные корпоративные приложения для финансового сектора. Среди реализованных кейсов на базе платформы — решения для автоматизации кредитного цикла, управления рисками и проблемными активами, продажами и маркетингом, оптимизации закупок и др, сообщает пресс-служба компании.

Привлеченные средства будут направлены на международную экспансию в регионах Средней и Юго-Восточной Азии, развитие клиентского сегмента, а также разработку и запуск нового поколения FIS Platform, призванного упрочить позиции продукта на рынке за счет более высокой производительности и снижения стоимости разработки. По словам Евгения Кашменского, основателя и директора FIS, инвестиции позволят интенсифицировать развитие ряда направлений бизнеса. Павел Охонин, исполнительный директор Kama Flow ожидает, что в ближайшей перспективе FIS займет существенную долю отечественного рынка за счет технологических преимуществ и импортозамещающих возможностей платформы, сравнительно низкой стоимости и быстрым срокам внедрения.

FIS (ООО «Финансовые информационные системы») создана в 2008 году, открыты офисы в Новосибирске (R&D-центр), Москве и Сингапуре. Основатели — Владимир Залеский, Евгений Кашменский. Решение FIS Platform входит в реестр отечественного ПО. Один из ключевых вендоров на рынке интеллектуальных no-code платформ и BPM-систем, реализовала более 400 проектов для крупных финансовых организаций и коммерческих предприятий в России и за рубежом в странах СНГ и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины).

Kama Flow — частная инвестиционная компания. Работает с технологическими стартапами ранних стадий в различных секторах с наукоемкой составляющей и интеллектуальной собственностью. Под управлением компании находится Венчурный фонд НТИ.

Ранее редакция сообщала, что IT-отрасль уже обеспечивает 4% валового регионального продукта Новосибирской области.