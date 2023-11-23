Губернатор и Минтранс прокомментировали срыв сроков строительства четвёртого моста

Ввод четвертого моста через Обь был запланирован по концессионному соглашению на 6 декабря 2023 года. Сейчас сроки переносятся на 2024 год. Об этом на ноябрьской сессии регионального парламента заявил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, отвечая на вопросы депутатов.

Чиновник подчеркнул, что работа на объекте продолжается. К примеру сегодня. По его данным, на четвертом мосту работает 430 человек.

— У меня нет информации о том, что наклонились какие-то опоры, — добавил министр.

Ситуацию со строительством знаковых объектов в Новосибирске также прокомментировал губернатор Андрей Травников. Он заявил, что несмотря на то. что в последние годы в регионе слова «концессия» и «ГЧП» приобрели нарицательное значение, эта взаимосвязь иногда оправданная, но иногда — надуманная.

— Нужно понимать, что у нас есть проблемы с реализацией строительных проектов не только по схеме концессии и ГЧП. Не нужно передергивать, что только концессия имеет такие проблемы. Концессия более сложный механизм, так как здесь мы зависим не только от подрядчиков, но и банка, то есть количество участников больше, — говорит Травников. — Однако, у нас есть проблемы с объектами, которые реализуются на прямом государственном, либо муниципальном контракте. Это детские сады в Марусино, в Чанах, Тогучине, бассейн в Багане, реконструкция школы в Сузуне вызывает опасение. Явно срывает срок подрядчик по реконструкции школы №185 в Новосибирске. И таких проблем, к сожалению, много.

Губернатор заявил, что в Новосибирской области сегодня всего два ответственных подрядчика, которым можно поручить работу и они ее выполнят без лишних вопросов и сроков. О каких компаниях идет речь он не уточнил. Остальных приходится дотягивать за руки и за уши.

В Госстройнадзоре объяснили, почему разбирают концессионные школы в Новосибирске остатки капитального гранта, пока частный партнер не выполнит наши требования. Такая же жесткая позиция по поликлиникам, — говорит Андрей Травников. — Обратная ситуация ужесточения требований —потеря времени, так как различные юридические процедуры сдерживают ход работы. Если раньше мы на это закрывали глаза, лояльно относились и хоть как-то за уши затягивали, то сейчас в отношении некоторых строек мы занимаем жесткую позицию. Надоело уже. Просьба относиться к этому с пониманием. Да, вполне возможно, что будут проблемы. Но я вас заверяю, что все объекты в итоге будут достроены.

Ранее редакция сообщала о том, что определены новые сроки сдачи шести концессионных школ в Новосибирске.