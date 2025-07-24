Китайские продавцы подделывают автозапчасти российских брендов

Китайские продавцы начали подделывать российские бренды автозапчастей. Подделки заполняют маркетплейсы, оттесняя настоящих производителей.

В первом квартале 2025 года количество подделок увеличилось более чем на 20%. Злоумышленники крадут фотографии, описания и целые карточки товаров. При этом в интернете подделки часто оказываются выше оригиналов в поисковых результатах, сообщает телеканал «Известия».

Эксперты предупреждают: абсолютной защиты от подделок пока не существует. Они уверены, что для эффективной борьбы с контрафактом необходимы дополнительные усилия как со стороны маркетплейсов, так и госорганов.

Как отмечает Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России, подобные подделки появляются с 2023 года.

— Все это началось очень давно, и поэтому здесь автовладельцы сталкиваются с реальным обманом. Они идут покупать запчасть проверенного российского завода, а им всучивают чуть дешевле, но китайскую подделку. В такие случаи на качество подделки можно только надеяться. Однако, чтобы избежать этого, нужно, во-первых, смотреть различные отзывы на площадке и цену. В отзывах обращать внимание на то, как именно они написаны, зачастую достаточно легко выявить ботов. Цена — тут и так все понятно, если она ниже средней, то скорей всего это подделка. Еще можно обращать внимание на плашку «оригинал», которые маркетплейсы стали внедрять, но не стоит верить на 100%, — рассказал эксперт.

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