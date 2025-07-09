В Новосибирске области цены на такси повысились до 24 рублей за минуту

Аналитики Яндекс Такси проанализировали среднюю стоимость минуты поездки с июля 2023 года по июнь 2024-го. Данные охватывают 12 месяцев и учитывают сезонные колебания. Статистика собрана для регионов с миллионным населением. Например, в Новосибирской области и Новосибирске цена выросла на 9%, с 22 до 24 рублей.

В прошлом году рост средней стоимости минуты замедлился. Это связано с эффектом высокой базы прошлых лет, когда цены резко увеличивались из-за нехватки водителей и адаптации рынка к изменениям в автопроме и экономике.

Кроме того, система стала более стабильной: машин хватало на всех, реже применялись повышающие коэффициенты. Например, этой зимой, благодаря хорошей погоде во многих регионах, рост средней стоимости минуты был гораздо медленнее, чем годом ранее. В декабре он был в 1,5 раза медленнее, а в январе — в два раза.

Рост цен на такси компания связывает с увеличением стоимости автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики, а также необходимостью поддерживать доход водителей, чтобы они не уходили с рынка.

С сервисом работает около миллиона водителей по всей стране, половина из которых – подрабатывающие на собственных автомобилях. Они выполняют около 20% заказов, особенно в часы пик, помогая поддерживать баланс спроса и предложения. Привлечение подработчиков сдерживает рост цен в пиковые часы на 10-15%.

— По моему мнению, это может быть связано с двумя факторами. Первый — инфляция. Всё дороже стало: бензин, запчасти и так далее. Еще есть такой фактор, как перебои в сети интернет, что также могло повлиять на рост. В июне люди могли отправлять заказы, а водители принимать их не принимали из-за проблем, — говорит Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси.

Напомним, участники рынка рассказывали Infopro54, что более 90% таксистов в Новосибирске работают через приложение «Яндекс». По данным 2ГИС, услуги такси в городе предлагают 78 компаний. Среди них «Лидер», «Везет», «Ситимобил», «Классик» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок такси Новосибирска сократится из-за ужесточения требований к перевозчикам. Исход таксопарков начнется в городе с 2028 года.