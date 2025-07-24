В Новосибирске после ремонта открыли фасады бывшего завода Коминтерна

В центре Новосибирска завершается ремонт здания, в котором раньше располагался известный завод имени Коминтерна. Это пятиэтажное здание расположено на пересечении улиц Серебенниковской и Октябрьской и является частью заводского «треугольника». Новый собственник начал ремонтировать его год назад, и вплоть до недавнего времени объект был закрыт фальшфасадом.

24 июля журналист Infopro54 сделал фотографии, на которых видно, что ремонт фасадов здания завершен. Полотно фальшасада убрано. Частично закрытой остается часть входной зоны, но в целом здание хорошо просматривается, и уже можно оценить архитектурные и дизайнерские решения, принятые в рамках реновации.

Бывший заводской корпус в 2019 году был куплен компанией известного девелопера Тимура Саттарова. Принадлежащий ей городской универмаг Lukse, также расположен в здании с промышленным прошлым. Представители собственника, год назад комментируя начало ремонтных работ на Серебренниковской, 29, подчеркивали, что форма и этажность здания останутся неизменными, всё остальное изменится. Капитальный ремонт планировали завершить в июле 2025 года. Девелопер планирует разместить в этом здании многофункциональный центр с офисными помещениями, магазинами, ресторанами.

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