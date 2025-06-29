Китайское бистро экс-директора Park Cafe открылось в МЕГЕ

На фуд-корте в МЕГЕ открылась точка сети китайских бистро «Кухня Ли». Ранее проект развивался на правом берегу Новосибирска.

Напомним, сооснователь проекта – экс-директор Park Cafe Диана Мартышкина. Первая точка бистро появилась в 2021 году и была расположена в здании гостиницы «Центральная». На сегодняшний день в сети четыре филиала, три из которых расположены на правом берегу.

По данным 2ГИС, в рубрике «китайская кухня» в Новосибирске представлено 27 участников. Среди них Wok in wall (5 филиалов), «Молочай» (3), «Янцзы» (3), Aziatish (2), «Аригато» (2) и т.д. На площадке ТЦ «МЕГА» работают 20 точек общепита. Среди них Суши Make (японская кухня), TomYumBar (паназиатская кухня) и т.д.

Напомним, Park Cafe ранее было одним из самых популярных кафе в Новосибирске. Оно было расположено на границе Первомайского сквера. В 2023 году его снесли.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске растет количество «офлайн-маркетплейсов» китайских товаров.