В Новосибирске около 80% дел об обращении с животными не доходят до наказания

По данным ВЦИОМ, 68% россиян имеют домашних животных. В Новосибирской области они есть у 50% жителей. В основном речь идет о собаках и кошках.

— В рамках обращений, поступивших от правоохранительных органов, с начала года возбуждено 87 дел об административных правонарушениях в области обращения с животными. В основном речь идет о нарушениях, связанных с содержанием и выгулом животных, — пояснила начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Марина Никитина.

По итогам рассмотрения дел в 28 случаях вынесено наказание в виде предупреждения. На нарушителей также наложены административные штрафы на общую сумму 89 тысяч рублей. 31 протокол направлен в административные комиссии местного самоуправления для рассмотрения по подведомственности.

— Только 20% материалов, поступивших из правоохранительных органов, доходят до логического завершения. В остальных случаях нам приходится выносить решение о отказе в возбуждении административных дел, так как проходят сроки, либо не полностью оформлены материалы дела, — констатировала Марина Никитина.

При этом она предупредила, что выбрасывание животных также попадает под требование 498-ФЗ («Об ответственном обращении с животными»). Согласно этому закону, владелец животного у которого нет возможности его содержать, обязан передать питомца новому владельцу или в приют.

— Просто выбросить на улицу животное владелец не имеет права. В кодексе об административных правонарушениях установлена ответственность для граждан: до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей. Однако, пока доказать наличие правонарушения непросто. В том числе в связи с отсутствием обязательного чипирования и учета животных, — констатировала Никитина.

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт отметил, что в 65% случаев у безнадзорных животных ранее был владелец.

— Они не просто так появляются на улице. Именно поэтому сейчас прорабатывается вопрос об ужесточении условий и требований по содержанию животных, чтобы у человека не было возможности поиграться и выбросить животное на улицу. Загляните в глаза собаки, у которой раньше был дом, и вы все увидите. Почаще заглядываете, — добавил Юрий Шмидт.

Напомним, чипирование домашних животных в Новосибирске начали с 2021 года. Сейчас ветклиники города предлагают услуги по чипированию по цене от 700 рублей.

В 2022 году депутаты предлагали внести всех чипированных животных в единую базу для оперативного выявления владельцев.

В июне 2025 года в Новосибирской области ввели систему оценки степени агрессивности у бездомных собак. Это связано с тем, что в регионе уже не раз происходили нападения безнадзорных животных на людей.

По подсчетам департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, в городе находится около 15 тысяч безнадзорных собак и примерно 13 тысяч кошек. В 2024 году в Новосибирске, по данным мэрии, отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.

При этом в 2024 году в Новосибирской области зафиксировано 1511 случаев пропажи собак и 2390 случаев исчезновения кошек. По этом показателю регион занимает одно из первых мест в Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в приюте под Новосибирском планируют создать условия для погребения животных. С 1 марта 2025 года хозяевам запрещено самостоятельно захоранивать питомцев.