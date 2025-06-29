Прямой авиарейс Новосибирск-Мандалай планируют возобновить осенью

Осенью этого года ожидается возобновление прямого авиасообщения между Новосибирском и Мандалаем усилиями авиаперевозчика Республики Союз Мьянма. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, комментируя итоги встречи с мэром города Мандалай (Республика Союз Мьянма) — господином Чо Саном.

Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирск расширяет сотрудничество с Мьянмой в сфере экономики и образования. Новосибирский государственный университет принял первых студентов из этой страны.

Напомним, единственный авиарейс, связывающий Россию с Мьянмой по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск, приостановлен в апреле 2025 года из-за низкой загруженности и землетрясения, произошедшего в стране в конце марта.

Станислав Таравков, коммерческий директор новосибирского аэропорта Толмачево отмечал, что туристические организации пытались привлечь внимание к перевозчику с помощью различных рекламных акций.

Аэропорт ожидает, что авиакомпания возобновит выполнение рейсов в осенне-зимнем расписании.

Директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталий Наумов напоминал, первоначально планировалось, что авиакомпания Myanmar Airways International будет выполнять два прямых регулярных рейса из Новосибирска в Мьянму в неделю. Емкость программы составляла 29 тысяч туристов. Фактический итог — 2 тысячи пассажиров на двустороннем направлении. Большая часть этих пассажиров — бирманцы, под которых открывался рейс. Новосибирских и российский туристов было крайне мало. Заполняемость рейсов в среднем составляла 10%. За первые три месяца 2024 года она выросла до 20%, но коммерческой окупаемости это не обеспечивало, и к апрелю 2024 года генконсул Мьянмы в Новосибирске заявила, что компания получила 6 млн убытков. В итоге далее программа выполнялась по контрактам — по одному-два рейса в месяц. В августе-сентябре полеты остановились, но власти Мьянмы были настроены оптимистично и надеялись на перезагрузку программы. В ноябре программу возобновили до двух рейсов в неделю, в декабре до четырех. В итоге заполняемость рейсов в ноябре составила 35%, в декабре — 25%.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте 2025 года в Новосибирске открылось Генконсульство Республики Мьянма.