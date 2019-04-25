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Кластер «Цифровая энергетика» будет создан в Новосибирской области

Основным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера станет комплексный подход к разработкам и организации производства.
  • 25/04/2019, 17:24
Кластер «Цифровая энергетика» будет создан в Новосибирской области

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову представили конструкторские и производственные возможности АО «Радио и Микроэлектроника», а также инициативу создания в регионе промышленно-отраслевого кластера, предполагающего разработку и производство оборудования для перевода электрических сетей на цифровые технологии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Поддерживаю предложенную инициативу. В Новосибирской области имеется большое количество конкурентоспособных предприятий, способных решить любую задачу в этой отрасли, — отметил глава региона.

Создание кластера «Цифровая Энергетика» предполагается в рамках программы реиндустриализации промышленности Новосибирской области.

Основным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера станет комплексный подход к разработкам и организации производства полного, взаимоувязанного по конструктиву и программному продукту, комплекта электротехнического оборудования и оборудования каналов передачи данных для построения цифровых распределительных электрических сетей. В проекте цифровизации подобных сетей выделяются следующие направления: приборы интеллектуального учета электроэнергии, «Умные сети» (Smart grid), цифровые подстанции, цифровые системы прогностики состояния оборудования распределительных сетей, телеуправление оборудованием подстанций, программный комплекс для построения энергорежимов распределительных электросетей.

Холдинг Научно-производственное объединение «Радио и Микроэлектроника» (НПО «РиМ»), включающий в себя 16 малых и средних предприятий, осуществляет разработку, производство и внедрение современных радиоэлектронных приборов и систем, включая разработку программного обеспечения, а также монтаж, пуско-наладку и сопровождение при эксплуатации. Головным предприятием холдинга является акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (АО РиМ»), более 25 лет работающее на рынке электронного приборостроения. Среди реализованных проектов, где основное оборудование и программный продукт являются результатом работы АО «РиМ», – система оплаты проезда по электронным пластиковым карточкам в метрополитене Новосибирска, мобильные терминалы для обработки бесконтактных карточек для проезда на городском транспорте Новосибирска, электронный контроль пассажиропотока по билетам с «штрих-кодом» на пригородных поездах.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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