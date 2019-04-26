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В Ордынском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки

По ходатайству следователя, глава Петровского сельсовета временно отстранена от должности.
  • 26/04/2019, 09:29
В Ордынском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней главы Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области. Ей инкриминируется получение взятки, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2017 году предприниматель покупает крупнорогатый скот, который хранится на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области. После покупки предприниматель обратился к главе Петровского сельсовета о заключении договора об ответственном хранении и использовании муниципального имущества с целью ведения сельскохозяйственной деятельности, в том числе размещения приобретенного крупнорогатого скота.

— Чиновник, понимая, что у предпринимателя отсутствует объективная возможность размещения крупнорогатого скота в другом месте хранения, предложила ему за решение вопроса заплатить 200 тыс. рублей, на что последний согласился и перевел денежные средства на банковский счет чиновника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 апреля 2019 года судьей Ордынского районного суда, по ходатайству следователя, глава Петровского сельсовета временно отстранена от должности.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Фото:  редакции

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