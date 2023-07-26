Клиентам Банка Уралсиб доступна автоматическая выплата купонов по полисам ИСЖ «Верное решение» от «Уралсиб Жизнь»

Раньше процесс получения купона предполагал наличие заявления со стороны клиента на получение выплаты, сейчас же клиенту выплата купона будет поступать без каких-либо дополнительных действий с его стороны. В настоящее время опция доступна для действующих клиентов, оформивших полисы ИСЖ с купонной стратегией, начиная с 18.03.2022 года. Опция включается вместе с подачей очередного заявления на выплату. После ее подключения клиенту не нужно будет подавать заявления или делать заявки в личном кабинете на сайте компании. Положенные по договору средства будут перечисляться в установленные договором сроки сразу на банковский счет клиента.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Разумный выбор», «Российские лидеры», «Новые перспективы».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.