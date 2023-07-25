Локомотивную бригаду электрички осудят за травмирование пассажирки

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело Вадима Пермякова и Сергея Федькина, обвиняемых в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Инцидент произошел 7 декабря 2022 года при посадке на остановочной платформе «Новосибирск-Западный».

Когда пассажирка взялась левой рукой за поручень, чтобы подняться по ступеням, двери автоматически электропоезда закрылись и зажали ее сумку.

— Рука женщины оказалась зажатой ручками сумки, поэтому она, прежде чем упасть между остановочной платформой и колесами поезда, еще около 8 метров бежала за электричкой, — говорится в сообщении.

Потерпевшая получила тяжелую травму в виде ампутации ноги.

Ранее редакция сообщала, что дополнительные электрички запустят для зрителей авиашоу в Мочище 30 июля.