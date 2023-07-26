Кандидат в губернаторы Новосибирской области привез документы в избирком в авиасейфе для оружия

В Новосибирске Роман Яковлев, кандидат в губернаторы от КПРФ, подал документы в областной избирком для регистрации в качестве кандидата в губернаторы на выборы осенью 2023 года, привезя их в авиационном оружейном сейфе. Об этом сообщила пресс-служба партии.

— Товарищи прислали подписи поддержки в красном авиасейфе для перевозки оружия, как символ борьбы и пожелание победы на выборах, — подчеркнул Яковлев.

Напомним, на прошлой неделе региональный избирком принял документы от кандидата Евгения Лебедева (ЛДПР), Владислава Плотникова (СРЗП), и Андрея Травникова (ЕР). За пост губернатора намерен побороться кандидат от «Коммунистов России» Андрей Щукин.

Для прохождения муниципального фильтра им необходимо собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) — глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов региона. Срок подачи документов на регистрацию завершится 26 июля.

Ранее редакция сообщила о том, что в Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора.